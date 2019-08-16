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Усик дебютирует в супертяжелом весе в США в октябре

Усик дебютирует в супертяжелом весе в США в октябре

Киев  •  УНН

 • 11828 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинский боксер Александр Усик проведет первый бой в супертяжелом весе в октябре в американском городе Чикаго. Об этом сообщил менеджер боксера Эгис Климас на свой странице в Instagram, передает УНН.

Александр Усик проведет дебютный поединок в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго на Wintrus Arena.

Имя оппонента боксера пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что бывший претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе Карлос Такам может не выступить соперником Александра Усика в дебютном бою украинца в супертяжелом весе.

38-летний боксер подписал контракт с промоутерской кампанией "Star Boxing". Камерунец должен был стать соперником бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика 25 мая, но Усик порвал правый бицепс, что заставило бой отложить. Сейчас Усик должен вернуться после травмы 12 октября в Чикаго.

Напомним, что Александр Усик назвал имя боксера, которого он считает лучшим супертяжеловесом мира.

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October 12th Chicago @usykaa @matchroomboxing @ alex.krassyuk @eddiehearn @dazn_usa #klimasmanagement

Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement)

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