Александр Усик отказался от боя с еще одним боксером

“Такама подписал контракт на бой с кем-то другим. Им виднее, но это глупый поступок. Сейчас мы рассматриваем несколько имен. Ведем переговоры с Андреем Федосовым и Брайантом Дженнингсом. Усик посетит бой Ломаченко в Лондоне и мы все обсудим... Александр (Усик) является обязательным претендентом на бой с победителем реванша Джошуа — Руис. Это гениальный боксер, но ему предстоит перейти в более тяжелый вес”, — отметил Хирный.

Бой украинца был запланирован на середину октября и должен был пройти в Чикаго. Это будет дебют Усика в супертяжелом весе.

Напомним, ранее Усик отказался от боя с российским боксером.