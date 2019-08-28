Александр Усик отказался от боя с еще одним боксером
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Поединок бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика из Украины против камерунца Карлоса Такама не произойдет. Об этом сообщил один из промоутеров боксера Усика Эдди Хирный в интервью YouTube-канала Xicana Boxing, передает УНН.
“Такама подписал контракт на бой с кем-то другим. Им виднее, но это глупый поступок. Сейчас мы рассматриваем несколько имен. Ведем переговоры с Андреем Федосовым и Брайантом Дженнингсом. Усик посетит бой Ломаченко в Лондоне и мы все обсудим... Александр (Усик) является обязательным претендентом на бой с победителем реванша Джошуа — Руис. Это гениальный боксер, но ему предстоит перейти в более тяжелый вес”, — отметил Хирный.
Бой украинца был запланирован на середину октября и должен был пройти в Чикаго. Это будет дебют Усика в супертяжелом весе.
Напомним, ранее Усик отказался от боя с российским боксером.