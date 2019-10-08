Команда Усика в пошуках нового суперника: Спонг попався на допінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Нідерландський непереможний боксер Тайрон Спонг попався на вживанні заборонених препаратів і не зможе вийти на ринг у дебютному бою Олександра Усика в суперважкій вазі, повідомляє УНН з посиланням на "Boxingscene" та "K2 Promotions".
У пробі А у Спонга "VADA" знайшла препарат кломіфен, який внесений до списку підозрілих речовин. Даний препарат використовують для підвищення тестостерону у чоловіків, а також в якості препарату від безпліддя для жінок.
Інформацію стосовно цього підтвердив промоутер українця Олександр Красюк.
"У нас була сумнівна інформація про це ще минулого тижня, тому ми ще тоді провели переговори з декількома опонентами про можливу заміну. Ім'я нового суперника буде оголошено найближчим часом", - повідомив Красюк.
Додамо, що бій Усик – Спонг мав відбутися 13 жовтня в Чикаго.
Нагадаємо, наприкінці вересня цього року Олександра Усика було визнано кращим боксером року у Великій Британії