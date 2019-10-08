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Команда Усика в поисках нового соперника: Спонг попался на допинге

Киев • УНН

 • 11489 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Нидерландский непобедимый боксер Тайрон Спонг попался на употреблении запрещенных препаратов и не сможет выйти на ринг в дебютном бою Александра Усика в супертяжелом весе, сообщает УНН со ссылкой на "Boxingscene" и "K2 Promotions".

Команда Усика в поисках нового соперника: Спонг попался на допинге

В пробе А у Спонга "VADA" нашла препарат кломифен, который внесен в список подозрительных веществ. Данный препарат используют для повышения тестостерона у мужчин, а также в качестве препарата от бесплодия для женщин.
Информацию по этому поводу подтвердил промоутер украинца Александр Красюк.

"У нас была сомнительная информация об этом еще на прошлой неделе, поэтому мы еще тогда провели переговоры с несколькими оппонентами о возможной замене. Имя нового соперника будет объявлено в ближайшее время", - сообщил Красюк.

Добавим, что бой Усик - Спонг должен был состояться 13 октября в Чикаго.

Напомним, в конце сентября этого года Александр Усик был признан лучшим боксером года в Великобритании

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