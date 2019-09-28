Усика визнано кращим боксером року у Великій Британії

Нашого бійця оголосили найкращим боксером року в категорії "кращий іноземний боєць".

Натомість кращим боксером у Великій Британії став Каллум Сміт (26 перемог, 19 КО, 0 поразок).

Відзначимо, що Усик в крайньому поєдинку в листопаді 2018 року відрядив у нокаут Тоні Белью в Манчестері, захистивши таким чином звання абсолютного чемпіона світу в важкій ваговій категорії.

Нагадаємо, що у дебютному поєдинку нової вагової категорії Усик зустрінеться із Тайроном Спонгом.