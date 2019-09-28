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Усик признан лучшим боксером года в Великобритании

Киев • УНН

 • 11784 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Украинский боксер Александр Усик удостоился награды от Британского боксерского контрольного совета, сообщает УНН со ссылкой на Matchroom Boxing.

Усик признан лучшим боксером года в Великобритании

Нашего бойца объявили лучшим боксером года в категории "лучший иностранный боец".

Зато лучшим боксером в Великобритании стал Каллум Смит (26 побед, 19 КО, 0 поражений).

Отметим, что Усик в крайнем поединке в ноябре 2018 года отправил в нокаут Тони Белью в Манчестере, защитив таким образом звание абсолютного чемпиона мира в тяжелой весовой категории.

Напомним, что в дебютном поединке новой весовой категории Усик встретится с Тайроном Спонгом.

Украинские Национальные Новости

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