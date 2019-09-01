Усик назвав ім'я наступного суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Ексабсолютний чемпіон важкого вагового дивізіону українець Олександр Усик (16-0, 12 КО) в коментарі "SecondsOut" повідомив про наступного опонента, повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал "SecondsOut".
Усик відзначив, що він боксуватиме із непереможним нідерландцем Тайроном Спонгом.
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"2 жовтня. Мій суперник - Тайрон Спунг. Спанг. Я не знаю. Тайрон Спонг. Чи бачив я його бої? Досить", - наголосив Усик.
Примітно, що 33-річний чемпіон Латинської Америки за версією WBC Latino і WBO Latino вчора нокаутував представника Еквадору Джейсона Мінді (14-1-1, 8 КО).
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Додамо, Спонг має 13 перемог з яких 12 нокаутом при жодній поразці.