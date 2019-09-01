Усик назвал имя следующего соперника
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Эксабсолютный чемпион тяжелого весового дивизиона украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) в комментарии "SecondsOut" сообщил о следующем оппоненте, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал "SecondsOut".
Усик отметил, что он будет боксировать с непобедимым голландцем Тайроном Спонгом.
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"2 октября. Мой соперник - Тайрон Спунг. Спанг. Я не знаю. Тайрон Спонг. Видел ли я его бои? Достаточно", - подчеркнул Усик.
Примечательно, что 33-летний чемпион Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino вчера нокаутировал представителя Эквадора Джейсона Минди (14-1-1, 8 КО).
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Добавим, Спонг имеет 13 побед из которых 12 нокаутом при одной поражении.