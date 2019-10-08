Боксер Спонг заперечив вживання допінгу: це підстава
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Суперник Олександра Усика по суперважкому ваговому дивізіоні Тайрон Спонг прокоментував провалений допінг-тест від "VADA" перед боєм з українцем, повідомляє УНН з посиланням на "BoxingScene.com".
"Це підстава. Я категорично заперечую, що коли-небудь приймав речовину (заборонену – ред.), зазначену в звіті "VADA". Я попросив перевірити зразок B в лабораторії, яка буде обрана на мій вибір. Тестування, проведене минулого тижня на прохання Комісії з боксу Іллінойсу, показало, що я чистий боєць. Я прошу "Matchroom" (промоутерська компанія – ред.) відкрито визнати, що кілька днів тому моя проба не виявила будь-яких речовин, які впливають на продуктивність. Це просто якісь маніпуляції, щоб зняти мене з поєдинку. Я сам дав згоду на тестування від VADA, тому що мені нема чого приховувати. Я не залишу це так просто. Я використовую всі юридичні можливості, включаючи вимогу про відшкодування шкоди", - наголосив Спонг.
Примітно, що у допінг пробі А у нідерландця був виявлений кломіфен, і за словами промоутера Олександра Красюка, команда Усика шукає нового суперника.
Нагадаємо, що першим суперником у дебюті Усика в суперважах повинен був бути камерунець Карлос Такам, але бій був зірваний через травму українця.