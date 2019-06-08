Боксер Руис назвал условия проведения реванша с Джошуа

"На данный момент у меня есть преимущество. Я знаю, что Хирн говорит о реванше в Великобритании. Пока мы внутри с командой обсуждаем, где лучше его провести. Мне все равно - ехать туда или драться в Мексике. Когда мы вернемся на ринг, мы должны показать фанатам то, что они хотят увидеть. Мне бы хотелось, чтобы это было в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе. Мне нужно посмотреть на контракт. Здесь я чемпион, и я буду диктовать условия, но если же сторона Джошуа хочет организовать встречу в Великобритании, они должны мне заплатить за бой 50 млн. долл", - сказал Руис.

Напомним, что Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и забрал у него главные чемпионские пояса мира.