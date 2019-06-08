Боксер Руїс назвав умови проведення реваншу із Джошуа

"На даний момент у мене є перевага. Я знаю, що Хірн говорить про реванш в Великобританії. Поки ми всередині з командою обговорюємо, де краще його провести. Мені все одно - їхати туди чи битися в Мексиці. Коли ми повернемося на ринг, ми повинні показати фанатам те, що вони хочуть побачити. Мені б хотілося, щоб це було в Нью-Йорку або в Лос-Анджелесі. Мені потрібно подивитися на контракт. Тут я чемпіон, і я буду диктувати умови, Але якщо ж сторона Джошуа хоче організувати зустріч в Великобританії, вони повинні мені заплатити за бій 50 млн. дол", - сказав Руїс.

Нагадаємо, що Руїс сенсаційно нокаутував Джошуа та забрав у нього головні чемпіонські пояси світу.