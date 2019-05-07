Боксер Фьюри анонсировал завершение карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) не собирается продолжать спортивную карьеру в следующем году, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
30-летний экс-чемпион мира запланировал провести до конца года еще 3 поединка, после чего завершит карьеру.
"Принял решение активно выступать в этом году. Планирую провести три боя, а затем с меня хватит. Бой с Шварцем - это вам не какой-то обычный бой на защиту. Это бой против голодного льва, который собирается меня нокаутировать. У него 16 нокаутов в 24 боях. Это хороший результат", - подчеркнул Фьюри.
Отметим, что следующий бой Фьюри проведет 15 июня в Лас-Вегасе против Тома Шварца.
Напомним, что в крайнем противостоянии за чемпионские пояса Фьюри свел вничью поединок с американцем Уайлдером.