Уайлдер захистив титул чемпіона світу за версією WBC, завершивши бій із Ф'юрі внічию

Один суддя віддав перемогу Уайлдеру — 115:112, другий присудив перемогу Ф’юрі — 114:110, третій переможця не виявив — 113:113. Американець у восьмий раз захистив титул чемпіона світу, яким володіє з 2015 року. 33-річний Уайлдер як і раніше не знає поразок на професійному рингу — 40 перемог (39 нокаутом) і одна нічия.

17 січня 2015 року на MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі відбувся чемпіонський бій Деонтея Уайлдера (32-0, 32 КО) і канадця Бермейна Стіверна (24-1-1, 21 КО). Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Вайлдера одноголосним рішенням суддів — 118:109, 119:108 і 120:107. Уайлдер став новим чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBC, вперше в професійній кар’єрі не зумівши нокаутувати суперника. Також цей бій став найдовшим у професійній кар’єрі Деонтея. Пізніше Уайлдер заявив, що в першій половині бою травмував праву руку, а за день до поєдинку травмував праве око. Після бою Бермейна Стіверна доставили в лікарню, лікарі з’ясували, що у нього було сильне зневоднення організму.

Екс-чемпіон світу за трьома престижними версіями Ф’юрі провів третій поєдинок після повернення на ринг через 2,5 роки. Британець повернувся на ринг у червні, перемігши албанця Сефера Сефері технічним нокаутом у четвертому раунді, а в серпні виграв у італійця Франческо П’янета за очками.

Ф’юрі став першим боксером за 11 років, що завдав поразки легендарному українцю Володимиру Кличку — в листопаді 2015 року в 12-раундовому бою в Німеччині він виграв за очками одноголосним рішенням суддів і завоював титули чемпіона світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації ( WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO). 8 грудня 2015 року британець був позбавлений пояса чемпіона світу за версією IBF через відмову від обов’язкового захисту проти В’ячеслава Глазкова на користь бою-реваншу з Володимиром Кличком. Коли Ф’юрі дізнався, що його позбавили чемпіонського пояса IBF, він викинув його в унітаз. 24 червня 2016 року двоюрідним братам Тайсону і Г’юї Ф’юрі були пред’явлені звинувачення у вживанні забороненого препарату-анаболічного стероїду нандролону. У відповідь на це Ф’юрі подав до суду на UKAD за поширення відомостей, що не відповідають дійсності. У відповідь на це UKAD і зробила публічну заяву, підтвердивши підозри про порушення Ф’юрі антидопінгових правил. Пізніше антидопінгове агентство Великої Британії (UKAD) зняло тимчасову дискваліфікацію з Тайсона Ф’юрі. На 29 жовтня було призначено повторний поєдинок із Володимиром Кличком, але він був повторно перенесено Тайсоном Ф’юрі на невизначений термін “за медичними показаннями”. У жовтні 2016 року Тайсон Ф’юрі добровільно відмовився від своїх чемпіонських титулів WBA, WBO і IBO через неможливість їх захищати через психологічних проблем, депресії і проблем з наркотиками. До цього, в кінці вересня 2016 року достовірно стало відомо, що в допінг-пробі Тайсона Ф’юрі від 22 вересня були знайдені сліди кокаїну. Після чого Британський боксерська рада (BBBofC) прийняла рішення відкликати боксерську ліцензію у екс-чемпіона світу в суперважкій вазі.

30-річний Ф’юрі також не знає поразок на професійному рингу — 27 перемог (19 нокаутом) і одна нічия. За цей поєдинок Уайлдер заробив 4 млн доларів США, Ф’юрі — 3 млн. Гонорари боксерів можуть зрости за рахунок відсотка від продажу квитків і доходів за трансляцію.

Титулами чемпіона світу в суперважкій вазі за іншими престижними версіями володіє британець Ентоні Джошуа (WBA, IBF і WBO).

Як раніше інформував УНН, у Квебеку на арені “Videotron Centre” відбувся чемпіонський бій у напівважкій вазі за версією WBC. 31-річний Олександр Гвоздик в 11-му раунді нокаутував 41-річного Адоніса Стівенсона і став чемпіоном світу.