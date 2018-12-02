Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC, завершив бой с Фьюри вничью

Один судья отдал победу Уайлдеру - 115:112, второй присудил победу Фьюри - 114:110, третий победителя не выявил - 113:113. Американец в восьмой раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2015 года. 33-летний Уайлдер по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 40 побед (39 нокаутом) и одна ничья.

17 января 2015 на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе состоялся чемпионский бой Деонтея Уайлдера (32-0, 32 КО) и канадца Стиверн (24-1-1, 21 КО). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Уайлдера единогласным решением судей - 118:109, 119:108 и 120:107. Уайлдер стал новым чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC, впервые в профессиональной карьере не сумев нокаутировать соперника. Также этот бой стал самым длинным в профессиональной карьере Деонтея. Позже Уайлдер заявил, что в первой половине боя травмировал правую руку, а за день до поединка травмировал правый глаз. После боя Стиверн доставили в больницу, врачи выяснили, что у него было сильное обезвоживание организма.

Экс-чемпион мира по трем престижным версиям Фьюри провел третий поединок после возвращения на ринг через 2,5 года. Британец вернулся на ринг в июне, победив албанца Сефера Сефери техническим нокаутом в четвертом раунде, а в августе выиграл у итальянца Франческо Пьянета по очкам.

Фьюри стал первым боксером за 11 лет, нанес поражение легендарному украинском Владимиру Кличко - в ноябре 2015 году в 12-раундовом бою в Германии он выиграл по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). 8 декабря 2015 года британец был лишен пояса чемпиона мира по версии IBF за отказ от обязательной защиты против Вячеслава Глазкова в пользу боя-реванша с Владимиром Кличко. Когда Фьюри узнал, что его лишили чемпионского пояса IBF, он выбросил его в унитаз. 24 июня 2016 года двоюродным братьям Тайсону и Гьюи Фьюри были предъявлены обвинения в употреблении запрещенного препарата-анаболического стероида нандролона. В ответ на это Фьюри подал в суд на UKAD за распространение сведений, не соответствующих действительности. В ответ на это UKAD и сделала публичное заявление, подтвердив подозрения о нарушении Фьюри антидопинговых правил. Позже антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) сняло временную дисквалификацию с Тайсона Фьюри. На 29 октября был назначен повторный поединок с Владимиром Кличко, но он был повторно перенесено Тайсоном Фьюри на неопределенный срок "по медицинским показаниям". В октябре 2016 года Тайсон Фьюри добровольно отказался от своих чемпионских титулов WBA, WBO и IBO из-за невозможности их защищать из-за психологических проблем, депрессии и проблем с наркотиками. До этого, в конце сентября 2016 года достоверно стало известно, что в допинг-пробе Тайсона Фьюри от 22 сентября были найдены следы кокаина. После чего Британский боксерский совет (BBBofC) приняла решение отозвать боксерскую лицензию у экс-чемпиона мира в супертяжелом весе.

30-летний Фьюри также не знает поражений на профессиональном ринге - 27 побед (19 нокаутом) и одна ничья. За этот поединок Уайлдер заработал 4 млн долларов США, Фьюри - 3 млн. Гонорары боксеров могут вырасти за счет процента от продажи билетов и доходов за трансляцию.

Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям владеет британец Энтони Джошуа (WBA, IBF и WBO).

Как ранее информировал УНН, в Квебеке на арене "Videotron Centre" состоялся чемпионский бой в полутяжелом весе по версии WBC. 31-летний Александр Гвоздик в 11-м раунде нокаутировал 41-летнего Адониса Стивенсона и стал чемпионом мира.