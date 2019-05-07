Боксер Ф'юрі анонсував завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Непереможений британський боксер Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 КО) не збирається продовжувати спортивну кар'єру в наступному році, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
30-річний екс-чемпіон світу запланував провести до кінця року ще 3 поєдинки, після чого завершить кар’єру.
“Прийняв рішення активно виступати у цьому році. Планую провести три бої, а потім з мене вистачить. Бій зі Шварцем — це вам не якийсь звичайний захист. Це бій проти голодного лева, який збирається мене нокаутувати. У нього 16 нокаутів в 24 боях. Це хороший результат”, — наголосив Ф’юрі.
Зазначимо, що наступний бій Ф’юрі проведе 15 червня в Лас-Вегасі проти Тома Шварца.
Нагадаємо, що у крайньому протистоянні за чемпіонські пояси Ф’юрі звів внічию поєдинок із американцем Уайлдером.