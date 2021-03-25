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Бокс: Тайсон анонсировал выставочный бой с Холифилдом

Бокс: Тайсон анонсировал выставочный бой с Холифилдом

Киев  •  УНН

 • 14752 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон заявил, что проведет третий бой с Эвандером Холифилдом, который будет носить статус выставочного. Об этом Тайсон заявил в прямом эфире “Haute Living” в Instagram, передает УНН.

Что известно

Событие должно произойти на стадионе “Hard Rock Stadium” в Майами. По словам американца противостояния должен состояться 29 мая.

Таким образом, Тайсон опроверг информацию менеджера другого ексчемпиона Холифилда — Криса Лоуренса о том, что команда “Железного Майка” отвергла предложение на 25 млн. долл.

Цитата

“Я просто хочу, чтобы все знали — мой бой с Холифилдом состоится. Послушай, я достигну успеха 29 мая. Осталось только пересмотреть ряд пунктов. Мы на связи с командой Холифилда, чтобы вскоре объявить о бое”, - отметил Тайсон.

Справка

На профи-ринге Холифилд дважды побеждал Тайсона 1996 года — техническим нокаутом в 11-м раунде, а в 1997 — в матче-реванше в результате дисквалификации Майка в третьем раунде. Тогда Тайсон откусил Холифилду кусок уха.

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