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Бокс: Тайсон анонсував виставковий бій із Холіфілдом

Бокс: Тайсон анонсував виставковий бій із Холіфілдом

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон заявив, що проведе третій бій із Евандером Холіфілдом, який носитиме статус виставкового. Про це Тайсон заявив у прямому ефірі "Haute Living" в Instagram, передає УНН.

Що відомо

Подія має відбутися на стадіоні “Hard Rock Stadium” в Маямі. За словами американця протистояння має відбутися 29 травня.

Таким чином, Тайсон спростував інформацію менеджера іншого ексчемпіона Холіфілда — Кріса Лоуренса про те, що команда “Залізного Майка” відкинула пропозицію на 25 млн. дол.

Цитата

“Я просто хочу, щоб всі знали — мій бій з Холіфілдом відбудеться. Послухай, я досягну успіху 29 травня. Залишилося тільки переглянути ряд пунктів. Ми на зв’язку з командою Холіфілда, щоб незабаром оголосити про бій”, — наголосив Тайсон.

Довідка

На профі-ринзі Холіфілд двічі перемагав Тайсона: 1996 року — технічним нокаутом в 11-му раунді, а 1997-го — в матчі-реванші в результаті дискваліфікації Майка в третьому раунді. Тоді Тайсон відкусив Холіфілду шматок вуха.

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