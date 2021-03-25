Бокс: Тайсон анонсував виставковий бій із Холіфілдом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон заявив, що проведе третій бій із Евандером Холіфілдом, який носитиме статус виставкового. Про це Тайсон заявив у прямому ефірі "Haute Living" в Instagram, передає УНН.
Що відомо
Подія має відбутися на стадіоні “Hard Rock Stadium” в Маямі. За словами американця протистояння має відбутися 29 травня.
Таким чином, Тайсон спростував інформацію менеджера іншого ексчемпіона Холіфілда — Кріса Лоуренса про те, що команда “Залізного Майка” відкинула пропозицію на 25 млн. дол.
Цитата
“Я просто хочу, щоб всі знали — мій бій з Холіфілдом відбудеться. Послухай, я досягну успіху 29 травня. Залишилося тільки переглянути ряд пунктів. Ми на зв’язку з командою Холіфілда, щоб незабаром оголосити про бій”, — наголосив Тайсон.
Довідка
На профі-ринзі Холіфілд двічі перемагав Тайсона: 1996 року — технічним нокаутом в 11-му раунді, а 1997-го — в матчі-реванші в результаті дискваліфікації Майка в третьому раунді. Тоді Тайсон відкусив Холіфілду шматок вуха.