Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара.

Фонд Вадима Столара закупил и передал пять специализированных автомобилей на нужды защитников Украины. Об этом говорится в сюжете Новини.LIVE, пишет УНН.

Транспортные средства получили четыре воинские части и подразделение Сил специальных операций.

"Мы знаем, что машины на фронте - это расходный материал, и поэтому очень часто к нам поступают запросы от военных о пополнении автопарка. Поэтому сегодня мы передаем очередные пять автомобилей для наших защитников. И верим, что эти машины помогут им более эффективно выполнять боевые задачи и сохранять жизни", - отметила Наталья Приходько, волонтер Фонда.

Военные, которые получили автомобили, подтверждают - на фронте в них существует постоянная потребность.

"Машины у нас используются в сверхсложных условиях, поэтому регулярно выходят из строя. Поэтому они подводили неоднократно, перегревались, просто не заводились в самый неподходящий момент. Поэтому хочу поблагодарить Фонд Вадима Столара за эти качественно подготовленные к службе машины", - отметил военнослужащий Сергей.

По словам военного под псевдонимом "Атаман", уже вскоре переданные машины будут выполнять боевые задачи на Бахмутском направлении, на обороне Часового Яра.

"Наш Фонд с первых дней помогает фронту, в том числе и транспортными средствами. Мобильность на передовой помогает сохранять жизни наших защитников и эффективно противодействовать врагу. Будем работать над этим и в дальнейшем", - сказал Вадим Столар.

Отметим, что в целом волонтеры Фонда передали на нужды защитников уже 64 транспортных средства: специализированные внедорожники, бронеавтомобили и моторные лодки.