«Бои носят исключительно жесткий характер": Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении

Сейчас на Покровском направлении продолжаются жесткие бои - россияне любой ценой хотят прорвать оборону ВСУ. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Детали

Работал несколько дней подряд в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация - рассказал Сырский.

По его словам, работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Военным постоянно приходится принимать нестандартные решения для укрепления обороны и уничтожения наступающего противника.

Наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово. Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск - резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Сырский пояснил, что в таких условиях наша главная задача - усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств.

Дополнение

Сырский также отметил, что чрезвычайную стойкость в боях показывают воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, от действий которой враг несет большие потери.

Также он отметил военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 150-й отдельной механизированной бригады, которые не оставляют никаких шансов врагам вернуться живыми и невредимыми с поля боя.

Напомним,

Президент Украины обсудил ситуацию на фронте с военным руководством. В частности, докладывали главнокомандующий Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.