"Бої носять виключно жорсткий характер": Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про інтенсивні бої на Покровському напрямку. Росіяни намагаються прорвати оборону, кидаючи в бій всі наявні сили, але українські військові стійко тримають позиції.
Наразі на Покровському напрямку тривають жорсткі бої - росіяни за будь-яку ціну хочуть прорвати оборону ЗСУ. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
Деталі
Працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де на цей час склалась найбільш складна ситуація
За його словами, робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Військовим постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника.
Найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово. Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ
Сирський пояснив, що в таких умовах наша головна задача - посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів.
Доповнення
Сирський також відзначив, що надзвичайну стійкість у боях показують воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, від дій якої ворог зазнає великих втрат.
Також він відмітив військовослужбовців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 150-ї окремої механізованої бригади, які не залишають жодних шансів ворогам повернутися живими та неушкодженими з поля бою.
Нагадаємо
Президент України обговорив ситуацію на фронті з військовим керівництвом. Зокрема, доповідали головнокомандувач Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.