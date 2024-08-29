"Бої носять виключно жорсткий характер": Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Наразі на Покровському напрямку тривають жорсткі бої - росіяни за будь-яку ціну хочуть прорвати оборону ЗСУ. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

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Працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де на цей час склалась найбільш складна ситуація

За його словами, робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Військовим постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника.

Найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово. Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ