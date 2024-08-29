Зеленський провів наради щодо фронту та "української далекобійної сили"
Київ • УНН
Президент України обговорив ситуацію на фронті з військовим керівництвом. Окремо відбулася закрита нарада, ймовірно, щодо розробки та виробництва української далекобійної зброї.
Президент України Володимир Зеленський провів дві важливі наради - щодо фронту та, ймовірно, української далекобійної сили, передає УНН.
"Перша – Головком Сирський і начальник Генштабу Баргилевич щодо фронту. Детально по кожному напрямку. Найбільше уваги – Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях", - повідомив Зеленський.
За його словами, окремо обговорили операцію в Курській області, завдання операції реалізовуються.
Деталі другої наради Зеленський не розголошує. Ймовірно, йшлося про "українську далекобійну силу".
"Друга нарада – Головком Сирський, голова СБУ Малюк, керівник ГУР Буданов та Мінстратегпрому – Камишін. Всі деталі наради закриті. Єдине, що варто зазначити, – це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу", - повідомив Зеленський.
Україна продовжує наполягати на знятті обмежень на далекобійні удари - Зеленський28.08.24, 21:01 • 103536 переглядiв