Зеленский провел совещания по фронту и "украинской дальнобойной силе"
Киев • УНН
Президент Украины обсудил ситуацию на фронте с военным руководством. Отдельно состоялось закрытое совещание, вероятно, по разработке и производству украинского дальнобойного оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский провел два важных совещания - по фронту и, вероятно, "украинской дальнобойной силы", передает УНН.
"Первая - Главком Сырский и начальник Генштаба Баргилевич по фронту. Подробно по каждому направлению. Больше всего внимания - Покровск и Торецк. Обеспечение наших бригад и конкретные оборонительные действия. Спасибо всем подразделениям, которые действительно стойко бьются на позициях", - сообщил Зеленский.
По его словам, отдельно обсудили операцию в Курской области, задачи операции реализовываются.
Детали второго совещания Зеленский не разглашает. Вероятно, речь шла об "украинской дальнобойной силе".
"Второе совещание - Главком Сырский, глава СБУ Малюк, руководитель ГУР Буданов и Минстратегпрома - Камышин. Все детали совещания закрыты. Единственное, что стоит отметить, - это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", - сообщил Зеленский.
Україна продовжує наполягати на знятті обмежень на далекобійні удари - Зеленський28 августа 2024, 18:01 • 103274 просмотра