Зеленский провел совещания по фронту и "украинской дальнобойной силе"

Президент Украины Владимир Зеленский провел два важных совещания - по фронту и, вероятно, "украинской дальнобойной силы", передает УНН.

"Первая - Главком Сырский и начальник Генштаба Баргилевич по фронту. Подробно по каждому направлению. Больше всего внимания - Покровск и Торецк. Обеспечение наших бригад и конкретные оборонительные действия. Спасибо всем подразделениям, которые действительно стойко бьются на позициях", - сообщил Зеленский.

По его словам, отдельно обсудили операцию в Курской области, задачи операции реализовываются.

Детали второго совещания Зеленский не разглашает. Вероятно, речь шла об "украинской дальнобойной силе".

"Второе совещание - Главком Сырский, глава СБУ Малюк, руководитель ГУР Буданов и Минстратегпрома - Камышин. Все детали совещания закрыты. Единственное, что стоит отметить, - это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", - сообщил Зеленский.

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