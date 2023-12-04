Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за взрыв на католической мессе на Филиппинах

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв на католической службе на юге Филиппин, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека и десятки получили ранения. Об этом сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Солдаты халифата взорвали взрывное устройство на большом собрании христиан ... в городе Марави, - говорится в заявлении ИГИЛ в Telegram.

Детали

Взрыв прогремел в воскресенье в спортзале в университете штата Минданао в городе Марави, где боевики ИГИЛ вели пятимесячную осаду в 2017 году, в результате которой погибли более 1000 человек.

Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший осудил "бессмысленные и отвратительные действия, совершенные иностранными террористами".

Отмечается, что Государственный департамент Соединенных Штатов осудил "ужасную террористическую атаку" и заявил, что поддерживает филиппинцев в отказе от насилия.

Дополнение

Представители службы безопасности Филиппин предположили в воскресенье, что атака могла быть местью за военную операцию примерно в 200 км (125 милях) от города Марави, в результате которой были убиты 11 исламистских повстанцев.

В понедельник полиция заявила, что подозревает по крайней мере двух человек.

Чтобы не препятствовать расследованию, мы не будем разглашать имена, - сказал начальник региональной полиции Аллан Ноблеза.

Университет штата Минданао заявил в воскресенье, что "глубоко опечален" из-за "нелепого и ужасного акта" и приостановил занятия до дальнейшего распоряжения.

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