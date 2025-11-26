BMW снимает с производства Z4 и выпускает ограниченную серию Final Edition

Немецкий автопроизводитель BMW снимает с производства кабриолет Z4 и выпустит очень ограниченной партией модель Final Edition на базе Z4 M40i, которая будет довольно дорога, сообщает Motor1.com, пишет УНН.

Детали

BMW предлагает Z4 Final Edition в одной конфигурации. Единственный выбор, который должен сделать покупатель, это какую трансмиссию он хочет - восьмиступенчатую Steptronic или шестиступенчатую механическую. Механическая коробка передач поставляется с пакетом Edition Handschalter, который включает уникальное программное обеспечение для задних амортизаторов, рулевого управления, контроля тяги и дифференциала M Sport.

Под капотом находится 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдает те же 382 лошадиные силы и 369 фунт-футов крутящего момента, что и любой другой M40i. Он оснащен расположенными в шахматном порядке 19-дюймовыми передними и 20-дюймовыми задними двухспицевыми двухцветными колесами 800M.

Каждый Z4 Final Edition имеет одинаковую металлическую краску BMW Individual Frozen Black, а стандартным пакетом является пакет Shadowline. Он добавляет глянцево-черную отделку к корпусам зеркал, решетке радиатора, нижнему воздухозаборнику и накладкам выхлопной системы. Z4 также имеет мягкий верх цвета Moonlight Black и красные тормозные суппорты.

Внутри автомобиль имеет красную контрастную прострочку на приборной панели, центральной консоли, ковриках, дверных панелях и сиденьях M Sport, которые отделаны черной кожей Vernasca и алькантарой. Автомобиль также напомнит вам, что вы управляете Z4 Final Edition, благодаря уникальным накладкам на пороги дверей.

Другие стандартные функции включают пакет помощи водителю, аудиосистему Harmon Kardon и пакет Premium, который добавляет атмосферную подсветку, проекционный дисплей и многое другое.

BMW будет выпускать Z4 Final Edition с февраля по апрель следующего года "очень небольшими партиями". Независимо от коробки передач, каждый экземпляр будет стоить 78 675 долларов (цена включает плату за доставку в 1175 долларов). Обычная цена Z4 M40i 2026 года начинается от 69 575 долларов.

Автопроизводитель не уточняет, когда именно прекратится производство Z4.

