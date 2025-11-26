$42.400.03
Ексклюзив
09:34
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
08:59
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
06:31
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
BMW знімає з виробництва Z4 та випускає обмежену серію Final Edition

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Німецький автовиробник BMW припиняє виробництво кабріолета Z4, випускаючи дуже обмежену модель Final Edition на базі Z4 M40i. Ця версія буде доступна з восьмиступінчастою Steptronic або шестиступінчастою механічною трансмісією та коштуватиме 78 675 доларів.

BMW знімає з виробництва Z4 та випускає обмежену серію Final Edition

Німецький автовиробник BMW знімає з виробництва кабріолет Z4 і випустить дуже обмеженою партією модель Final Edition на базі Z4 M40i, яка буде досить дорога, повідомляє Motor1.com, пише УНН.

Деталі

BMW пропонує Z4 Final Edition в одній конфігурації. Єдиний вибір, який має зробити покупець, це яку трансмісію він хоче - восьмиступінчасту Steptronic або шестиступінчасту механічну. Механічна коробка передач постачається з пакетом Edition Handschalter, який включає унікальне програмне забезпечення для задніх амортизаторів, рульового керування, контролю тяги та диференціала M Sport.

Під капотом знаходиться 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун з турбонаддувом, який видає ті ж 382 кінські сили та 369 фунт-футів крутного моменту, що й будь-який інший M40i. Він оснащений розташованими в шаховому порядку 19-дюймовими передніми та 20-дюймовими задніми двоспицевими двоколірними колесами 800M.

Кожен Z4 Final Edition має однакову металеву фарбу BMW Individual Frozen Black, а стандартним пакетом є пакет Shadowline. Він додає глянцево-чорну обробку до корпусів дзеркал, решітки радіатора, нижнього повітрозабірника та накладок вихлопної системи. Z4 також має м'який верх кольору Moonlight Black та червоні гальмівні супорти.

Усередині автомобіль має червону контрастну прострочку на панелі приладів, центральній консолі, килимках, дверних панелях та сидіннях M Sport, які оздоблені чорною шкірою Vernasca та алькантарою. Автомобіль також нагадає вам, що ви керуєте Z4 Final Edition, завдяки унікальним накладкам на пороги дверей.

Інші стандартні функції включають пакет допомоги водієві, аудіосистему Harmon Kardon та пакет Premium, який додає атмосферне підсвічування, проекційний дисплей тощо.

BMW випускатиме Z4 Final Edition з лютого по квітень наступного року "дуже невеликими партіями". Незалежно від коробки передач, кожен екземпляр коштуватиме 78 675 доларів (ціна включає плату за доставку в 1175 доларів). Звичайна ціна Z4 M40i 2026 року починається від 69 575 доларів.

Автовиробник не уточнює, коли саме припиниться виробництво Z4. 

Юлія Шрамко

