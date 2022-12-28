Bloomberg: Япония собирается импортировать первую с мая партию нефти из рф - СМИ

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«Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, судно Aframax Zaliv Baikal направляется в Японию после загрузки с объекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке россии в среду. Япония не импортировала партии российской нефти с мая, как показывают данные о доставках», - говориться в сообщении.

Отмечается, что при том, что Япония присоединилась к другим западным союзникам в санкциях против россии за ее вторжение в Украину, она воздержалась от принятия строгих мер в отношении нефти и природного газа. Правительство заявило, что российский экспортный проект «Сахалин-2» является ключевым источником поставок сжиженного природного газа в Японию, а производство и импорт нефти необходимы для стабильной работы.

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«Поставка осуществляется после того , как москва запретила экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, которые придерживаются потолка цен. В прошлом месяце Япония заявила, что поставки из экспортного проекта «Сахалин-2» будут освобождены от потолка цен», - говориться в сообщении.

Отмечается, что тем не менее Япония значительно сократила импорт нефти из россии — особенно из нефтегазового проекта «Сахалин-1» — с начала войны, на фоне того, как нефтеперерабатывающие заводы стремились диверсифицировать поставки.

Дополнение

По данным Bloomberg, морские поставки сырой нефти с россии обрушились в первую неделю санкций ЕС и “Группы семи”, направленных против получения москвой доходов от нефти, что явилось потенциальным источником финансирования российской агрессии против Украины.

москва принципиально отказалась поставлять нефть по ценам Запада.