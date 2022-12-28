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Bloomberg: Японія збирається імпортувати першу з травня партію нафти з рф

Bloomberg: Японія збирається імпортувати першу з травня партію нафти з рф

Київ • УНН

 • 365372 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Японія збирається імпортувати свою першу партію сирої нафти з росії більш ніж за пів року. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Цитата

«Згідно з даними відстеження суден, зібраних Bloomberg, судно Aframax Zaliv Baikal прямує до Японії після завантаження з об'єкта «Сахалін-2» на Далекому Сході росії в середу. Японія не імпортувала партії російської нафти з травня, як показують дані про доставку», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що при тому, що Японія приєдналася до інших західних союзників у санкціях проти росії за її вторгнення в Україну, вона утрималася від строгих заходів щодо нафти та природного газу. Уряд заявив, що російський експортний проект «Сахалін-2» є ключовим джерелом постачання скрапленого природного газу до Японії, а виробництво та імпорт нафти необхідні для стабільної роботи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінекономіки очікують, що стеля цін на нафту знизить доходи росії на 50%

«Постачання здійснюється після того, як москва заборонила експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів іноземним покупцям, які дотримуються стелі цін. Минулого місяця Японія заявила, що поставки з експортного проекту «Сахалін-2» будуть звільнені від стелі цін», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Японія значно скоротила імпорт нафти з росії - особливо з нафтогазового проекту «Сахалін-1» - з початку війни, і на тлі того, що нафтопереробні заводи прагнули диверсифікувати поставки.

Доповнення

За даними Bloomberg, морські поставки сирої нафти з росії обрушилися в перший тиждень санкцій ЄС і “Групи семи”, спрямованих проти отримання москвою доходів від нафти, що стало потенційним джерелом фінансування російської агресії проти України.

москва принципово відмовилася постачати нафту за цінами Заходу.

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