Bloomberg: в ближайшее время Иран может передать россии партию баллистических ракет

Союзники Украины ожидают, что в ближайшее время Иран может начать поставку баллистических ракет в Россию. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Иран уже передал России сотни беспилотников, но потенциальная передача баллистических ракет будет означать тревожное развитие конфликта.

Источники Bloomberg отказались называть объемы поставок или тип ракет, которые, вероятно, может получить Россия. Однако один из собеседников признал, что поставки могут начаться в течение нескольких дней.

Дополнение

Отмечается, что сейчас арсенал баллистических ракет Москвы включает российскую и менее точную северокорейскую технику.

В частности, сегодня, 2 сентября, для удара по Киеву рф использовала ракеты "Искандер-М" отечественного производства, а также северокорейские модели КН-23.

Тем временем украинские союзники изо всех сил пытаются выполнить взятые в начале этого года обязательства усилить системы противовоздушной обороны страны.

Напомним

В августе издание Reuters сообщило, что Иран вскоре может поставить россии сотни баллистических ракет малой дальности Fath 360. российские военные проходят учения в Иране по использованию этих ракет, контракт на поставку уже подписан.

росія планує купити в Ірану балістичні ракети малої дальності - Wall Street Journal