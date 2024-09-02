Bloomberg: найближчим часом Іран може передати росії партію балістичних ракет
Київ • УНН
Союзники України очікують, що Іран незабаром може почати постачати балістичні ракети росії. Це може означати тривожний розвиток конфлікту, оскільки Іран вже передав росії сотні безпілотників.
Союзники України очікують, що найближчим часом Іран може почати поставку балістичних ракет до росії. Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Іран вже передав росії сотні безпілотників, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту.
Джерела Bloomberg відмовились називати обсяги поставок чи тип ракет, які, ймовірно, може отримати росія. Проте один зі співрозмовників визнав, що поставки можуть розпочатися протягом кількох днів.
Доповнення
Зазначається, що наразі арсенал балістичних ракет Москви включає російську та менш точну північнокорейську техніку.
Зокрема, сьогодні, 2 вересня, для удару по Києву рф використала ракети "Іскандер-М" вітчизняного виробництва, а також північнокорейські моделі КН-23.
Тим часом українські союзники з усіх сил намагаються виконати взяті на початку цього року зобов’язання посилити системи протиповітряної оборони країни.
Нагадаємо
У серпні видання Reuters повідомило, що Іран незабаром може поставити росії сотні балістичних ракет малої дальності Fath 360. російські військові проходять навчання в Ірані з використання цих ракет, контракт на постачання вже підписано.
росія планує купити в Ірану балістичні ракети малої дальності - Wall Street Journal04.01.24, 14:50 • 21797 переглядiв