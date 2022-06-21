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Bloomberg: все 27 стран ЕС согласовали предоставление Украине статуса кандидата

Bloomberg: все 27 стран ЕС согласовали предоставление Украине статуса кандидата

Киев • УНН

 • 116630 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Все 27 государств-членов Европейского Союза намерены официально предоставить Украине статус кандидата позже на этой неделе после встречи послов ЕС в понедельник, на которой никто не выступил против этого решения, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Блок также намерен поддержать мнение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидату Молдове, а также Грузии, если она сначала выполнит определенные дополнительные условия, заявили источники.

Этот статус особенно важен для Украины, которая вложила так много своего политического будущего в более тесные отношения с Европой, поскольку ищет моральную поддержку в противодействии российской агрессии, отмечает издание.

"Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 23-24 июня, когда рекомендации Еврокомиссии, как ожидается, будут одобрены. Окончательное решение о предоставлении статуса и любые сопутствующие условия должны быть одобрены всеми государствами-членами, прежде чем оно станет окончательным. Согласно с проектом выводов саммита, с которым ознакомился Bloomberg, предложенная форма формулировки еще не оформлена в письменном виде", - пишет издание.

"Пора признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в ЕС", - написал президент Европейского совета Шарль Мишель в письме, приглашая лидеров на саммит на этой неделе. "Я предложу вам предоставить статус кандидата в Украине и Молдове", - указал он.

"Обсуждения идут в правильном направлении, и статус кандидата Украины находится на пути утверждения, по словам представителя ЕС", - отмечает издание.

Во время встречи в понедельник ряд государств-членов, как сообщается, отметили необходимость того, чтобы Украина выполнила условия, установленные Еврокомиссией, прежде чем переговоры о вступлении пойдут дальше статуса кандидата, сказал один из источников. Другие заинтересованы в том, чтобы потенциальные новые кандидаты не пользовались преференциальным режимом по сравнению со странами Западных Балкан, чье продвижение к членству остановилось.

Еврокомиссия, как отмечается, ясно дала понять, что процесс вступления будет проходить по тем же критериям и правилам для всех кандидатов. Нет ускоренного пути для сложных критериев членства, выполнение которых обычно может занять более десяти лет. Хорватия была последней присоединившейся к блоку страной, и ее заявка рассматривалась 10 лет, прежде чем была официально принята в 2013 году.

Венгрия входит в число немногих государств-членов, которые просили, чтобы Боснии и Герцеговине также был предоставлен статус кандидата, что является проблематичным, сказал источник.

Дополнение

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, что является первым, но очень символическим шагом на долгом пути к тому, чтобы стать членом Евросоюза. Исполнительный орган блока включил условия, по которым Киеву предстоит встретиться в будущем с вопросами, связанными с верховенством закона, правосудием и борьбой с коррупцией.

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