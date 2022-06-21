Bloomberg: усі 27 країн ЄС погодили надання Україні статусу кандидата

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Блок також має намір підтримати думку Єврокомісії про надання статусу кандидата Молдові, а також Грузії, якщо вона спочатку виконає певні додаткові умови, заявили джерела.

Цей статус особливо важливий для України, яка вклала так багато свого політичного майбутнього у тісніші стосунки з Європою, оскільки шукає моральної підтримки у протидії російській агресії, відзначає видання.

"Лідери ЄС зустрінуться у Брюсселі 23-24 червня, коли рекомендації Єврокомісії, як очікується, буде схвалено. Остаточне рішення про надання статусу та будь-які супутні умови повинні бути схвалені всіма державами-членами, перш ніж воно стане остаточним. Згідно з проектом висновків саміту, з яким ознайомився Bloomberg, запропонована форма формулювання ще не оформлена письмово", - пише видання.

"Настав час визнати, що майбутнє України, Молдови та Грузії знаходиться в ЄС", - написав президент Європейської ради Шарль Мішель у листі, запрошуючи лідерів на саміт цього тижня. "Я запропоную вам надати статус кандидата Україні та Молдові", - вказав він.

"Обговорення йдуть у правильному напрямку, і статус кандидата України перебуває на шляху до затвердження, за словами представника ЄС", - відзначає видання.

Під час зустрічі в понеділок низка держав-членів, як повідомляється, наголосили на необхідності того, щоб Україна виконала умови, встановлені Єврокомісією, перш ніж переговори про вступ підуть далі за статус кандидата, сказало одне з джерел. Інші зацікавлені в тому, щоб потенційні нові кандидати не користувалися преференційним режимом у порівнянні з країнами Західних Балкан, чий поступ до членства зупинився.

Єврокомісія, як зазначається, ясно дала зрозуміти, що процес вступу проходитиме за тими самими критеріями та правилами для всіх кандидатів. Немає прискореного шляху для складних критеріїв членства, виконання яких зазвичай може тривати понад десять років. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, і її заявка розглядалася 10 років, перш ніж була офіційно прийнята в 2013 році.

Угорщина входить до небагатьох держав-членів, які просили, щоб Боснії та Герцеговині також було надано статус кандидата, що є проблематичним, сказало джерело.

Доповнення

17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, що є першим, але дуже символічним кроком на довгому шляху до того, щоб стати членом Євросоюзу. Виконавчий орган блоку включив умови, з якими Києву доведеться зустрітися у майбутньому з питань, пов'язаних із верховенством закону, правосуддям та боротьбою з корупцією.