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Bloomberg: США предупредили РФ о готовности ударить по Сирии из-за химоружия Асада

Киев • УНН

 • 8088 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. США предупредили Россию о том, что Вашингтон будет готов снова нанести военный удар по Сирии в случае, если правительство Башара Асада применит химическое оружие в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Bloomberg: США предупредили РФ о готовности ударить по Сирии из-за химоружия Асада

По данным его источников, такое предупреждение было передано помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в ходе его встречи в Женеве с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Как утверждает Bloomberg, США обладают информацией, согласно которой власти Сирии могут использовать химоружие, чтобы освободить один из последних районов страны, удерживаемых оппозиционными силами.

Болтон в ходе переговоров заявил, что в случае, если это произойдет, США готовы к более серьезному военному ответу в отношении Сирии по сравнению с теми, что были предприняты ими ранее, пишет агентство. Речь идет о двух ударах, нанесенных США по объектам в Сирии в 2017 и 2018 годах.

Как сообщает Bloomberg, в ходе консультаций в Женеве стороны обсудили вопросы, касающиеся возможности вывода военнослужащих США с базы на границе Сирии и Ирака, а также перспективы их сотрудничества с российскими силами. По данным агентства, договоренностей по этим вопросам достичь не удалось. США на переговорах отказались от предложения РФ приостановить введение санкций в отношении нефтяного сектора Ирана в рамках более широкого плана по урегулированию в Сирии.

Как сообщал УНН, 14 апреля этого года США, Великобритания и Франция выпустили по целям в Сирии около 30 ракет, треть из них были сбиты.

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