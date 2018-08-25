Bloomberg: США попередили РФ про готовність вдарити по Сирії через хімзброї Асада
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. США попередили Росію про те, що Вашингтон буде готовий знову завдати військового удару по Сирії в разі, якщо уряд Башара Асада застосує хімічну зброю в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Bloomberg.
За даними його джерел, таке попередження було передано помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном в ході його зустрічі в Женеві з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. Як стверджує Bloomberg, США мають інформацію, згідно з якою влада Сирії може використати хімзброю, щоб звільнити один з останніх районів країни, утримуваних опозиційними силами.
Болтон в ході переговорів заявив, що в разі, якщо це станеться, США готові до більш серйозного військової відповіді щодо Сирії в порівнянні з тими, що були зроблені ними раніше, пише агентство. Йдеться про два удари, завданих США по об’єктах в Сирії в 2017 і 2018 роках.
Як повідомляє Bloomberg, в ході консультацій в Женеві сторони обговорили питання, що стосуються можливості виведення військовослужбовців США з бази на кордоні Сирії та Іраку, а також перспективи їх співпраці з російськими силами. За даними агентства, домовленостей з цих питань досягти не вдалося. США на переговорах відмовилися від пропозиції РФ призупинити введення санкцій відносно нафтового сектора Ірану в рамках більш широкого плану по врегулюванню в Сирії.
Як повідомляв УНН, 14 квітня цього року США, Велика Британія і Франція випустили по цілям в Сирії близько 30 ракет, третина з них були збиті.