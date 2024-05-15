Bloomberg: США планируют увеличить производство противобункерных авиабомб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  116050 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  117382 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  145470 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  145529 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  130131 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175174 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210367 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215005 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206070 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159932 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Сегодня в Харькове прогремело 7 взрывов, ранения получили по меньшей мере 18 человек - Терехов

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Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  287700 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  330795 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  331202 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  338063 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  347641 просмотра

Bloomberg: США планируют увеличить производство противобункерных авиабомб

США планируют расширить военный завод в Оклахоме, чтобы увеличить производство бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, предназначенной для поражения сильно укрепленных подземных военных объектов, до 6-8 бомб в месяц к осени 2024 года.

Война •   •  1695 просмотра
Bloomberg: США планируют увеличить производство противобункерных авиабомб

С приграничья Харьковщины эвакуировали уже более 7500 гражданских

Более 7 500 гражданских лиц, в том числе более 760 детей, были эвакуированы из приграничных районов Харьковской области с начала активных боевых действий на этой территории.

Общество •   •  1437 просмотра
С приграничья Харьковщины эвакуировали уже более 7500 гражданских

Блинкен спел в киевском баре

Государственный секретарь США Энтони Блинкен спел песню Нила Янга "Rockin' in the Free World" в одном из киевских баров во время своего визита в знак поддержки борьбы Украины за свободу.

Война •   •  1769 просмотра
Блинкен спел в киевском баре

Латвия предоставит €10 млн на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Латвия выделит 10 миллионов евро на закупку более 3000 крупнокалиберных 155-мм артиллерийских снарядов для Украины.

Война •   •  5532 просмотра
Латвия предоставит €10 млн на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

В Киеве на ул. Антоновича частично восстановлено движение транспорта после повреждения тепломагистрали - КГГА

Движение транспорта на улице Антоновича в Киеве частично восстановлено после того, как аварийно-ремонтная бригада КП "Киевтеплоэнерго" ликвидировала повреждение теплотрассы диаметром 1 метр, вызванное гидравлическими испытаниями.

Общество •   •  5570 просмотра
В Киеве на ул. Антоновича частично восстановлено движение транспорта после повреждения тепломагистрали - КГГА

На фронте произошло 145 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток по всей линии фронта произошло 145 боевых столкновений, во время которых противник совершил 3 ракетных обстрела, более 320 вылетов беспилотников-камикадзе и более 2400 обстрелов украинских позиций, активно применяя авиацию и сбросив на Украину почти 70 управляемых авиационных бомб.

Война •   •  7711 просмотра
На фронте произошло 145 боевых столкновений - Генштаб

Аварийные отключения света связаны со значительным ростом потребления - Укрэнерго

Аварийные отключения электроэнергии были осуществлены по всей Украине из-за значительного роста потребления электроэнергии, с которым не справилась энергосистема, что коснулось до 10% бытовых потребителей.

Общество •   •  7332 просмотра
Аварийные отключения света связаны со значительным ростом потребления - Укрэнерго

Кулеба встретился с теневыми министрами Великобритании

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с теневыми министрами иностранных дел и обороны Великобритании, подтвердив прочное стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией, которое выходит за рамки политических партий.

Война •   •  10750 просмотра
Кулеба встретился с теневыми министрами Великобритании

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове, Украина, произошла серия взрывов, что привело к объявлению воздушной тревоги, а глава областной военной администрации призвал жителей города укрыться в укрытиях.

Общество •   •  11838 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

Вражеские войска 48 раз обстреляли Сумскую область за сутки

За ночь российские войска 48 раз обстреляли 13 населенных пунктов Сумской области, что привело к 237 взрывам и ранению одного гражданского лица.

Общество •   •  12337 просмотра
Вражеские войска 48 раз обстреляли Сумскую область за сутки