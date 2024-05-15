Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Bloomberg: США планируют увеличить производство противобункерных авиабомб
США планируют расширить военный завод в Оклахоме, чтобы увеличить производство бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, предназначенной для поражения сильно укрепленных подземных военных объектов, до 6-8 бомб в месяц к осени 2024 года.
С приграничья Харьковщины эвакуировали уже более 7500 гражданских
Более 7 500 гражданских лиц, в том числе более 760 детей, были эвакуированы из приграничных районов Харьковской области с начала активных боевых действий на этой территории.
Блинкен спел в киевском баре
Государственный секретарь США Энтони Блинкен спел песню Нила Янга "Rockin' in the Free World" в одном из киевских баров во время своего визита в знак поддержки борьбы Украины за свободу.
Латвия предоставит €10 млн на инициативу по закупке боеприпасов для Украины
Латвия выделит 10 миллионов евро на закупку более 3000 крупнокалиберных 155-мм артиллерийских снарядов для Украины.
В Киеве на ул. Антоновича частично восстановлено движение транспорта после повреждения тепломагистрали - КГГА
Движение транспорта на улице Антоновича в Киеве частично восстановлено после того, как аварийно-ремонтная бригада КП "Киевтеплоэнерго" ликвидировала повреждение теплотрассы диаметром 1 метр, вызванное гидравлическими испытаниями.
На фронте произошло 145 боевых столкновений - Генштаб
С начала суток по всей линии фронта произошло 145 боевых столкновений, во время которых противник совершил 3 ракетных обстрела, более 320 вылетов беспилотников-камикадзе и более 2400 обстрелов украинских позиций, активно применяя авиацию и сбросив на Украину почти 70 управляемых авиационных бомб.
Аварийные отключения света связаны со значительным ростом потребления - Укрэнерго
Аварийные отключения электроэнергии были осуществлены по всей Украине из-за значительного роста потребления электроэнергии, с которым не справилась энергосистема, что коснулось до 10% бытовых потребителей.
Кулеба встретился с теневыми министрами Великобритании
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с теневыми министрами иностранных дел и обороны Великобритании, подтвердив прочное стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией, которое выходит за рамки политических партий.
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове, Украина, произошла серия взрывов, что привело к объявлению воздушной тревоги, а глава областной военной администрации призвал жителей города укрыться в укрытиях.
Вражеские войска 48 раз обстреляли Сумскую область за сутки
За ночь российские войска 48 раз обстреляли 13 населенных пунктов Сумской области, что привело к 237 взрывам и ранению одного гражданского лица.