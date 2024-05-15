Bloomberg: США планируют увеличить производство противобункерных авиабомб

Руководство вооруженных сил США разработало проект по расширению армейского завода на юго-востоке штата Оклахома, который специализируется на производстве боеприпасов, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По информации собеседников агентства, увеличение мощностей предприятия будет достигнуто к осени 2024 года.

Одним из ключевых снарядов, которые производит завод в Оклахоме, является высокоточная авиабомба GBU-57, известная под названием Massive Ordnance Penetrator, отмечает Bloomberg. Она способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 м-кода и предназначена для поражения сильно укрепленных подземных военных объектов.

Согласно проекту вооруженных сил США, площадь дополнительного объекта на территории армейского завода составит 70 квадратных миль (181 кв. км). По оценке опрошенных агентством экспертов, такое расширение позволит обеспечить увеличение производства до шести-восьми авиабомб в месяц. В настоящее время производительная мощность предприятия - две бомбы. Завершить строительство планируется к концу весны-началу осени текущего года, а церемония перерезания ленты запланирована на 30 июля, уточняет Bloomberg.

Дополнение

Бомба GBU-57 была разработана аиастроительным концерном Boeing в 2007 году по заказу армии США для поражения подземных укреплений Ирана и КНДР. В 2018 была проведена четвертая модернизация бомбы, благодаря чему значительно повысились характеристики боеприпаса для уничтожения трудно поражаемых и глубоко расположенных целей. Масса авиабомбы достигает 13,6 т, а ее мощность составляет почти 2,5 т взрывчатки. Она является самым мощным неядерным боеприпасом в арсенале США.

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