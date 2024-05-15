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Bloomberg: США планують збільшити виробництво протибункерних авіабомб

Bloomberg: США планують збільшити виробництво протибункерних авіабомб

Київ • УНН

 • 23165 перегляди

США планують розширити військовий завод в Оклахомі, щоб збільшити виробництво бомби GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, призначеної для ураження сильно укріплених підземних військових об'єктів, до 6-8 бомб на місяць до осені 2024 року.

Керівництво збройних сил США розробило проект щодо розширення армійського заводу на південному сході штату Оклахома, який спеціалізується на виробництві боєприпасів, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За інформацією співрозмовників агентства, збільшення потужностей підприємства буде досягнуто до осені 2024 року.

Одним з ключових снарядів, які виробляє завод в Оклахомі, є високоточна авіабомба GBU-57, відома під назвою Massive Ordnance Penetrator, зазначає Bloomberg. Вона здатна перед вибухом проникати в землю на глибину до 61 м-коду і призначена для поразки сильно укріплених підземних військових об'єктів.

Згідно з проектом збройних сил США, площа додаткового об'єкта на території армійського заводу становитиме 70 квадратних миль (181 кв. км). За оцінкою опитаних агентством експертів, таке розширення дозволить забезпечити збільшення виробництва до шести-восьми авіабомб на місяць. Наразі продуктивна потужність підприємства — дві бомби. Завершити будівництво планується до кінця весни-початку осені поточного року, а церемонія перерізання стрічки запланована на 30 липня, уточнює Bloomberg.

Доповнення

Бомба GBU-57 була розроблена аіабудівним концерном Boeing у 2007 році на замовлення армії США для ураження підземних укріплень Ірану та КНДР. У 2018 була проведена четверта модернізація бомби, завдяки чому значно підвищилися характеристики боєприпасу для знищення цілей, що важко вражають і глибоко розташовуються. Маса авіабомби сягає 13,6 т, а її потужність становить майже 2,5 т вибухівки. Вона є найпотужнішим неядерним боєприпасом у арсеналі США.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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