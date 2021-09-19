Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей мира
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Состояние 25 самых богатых семей мира вырос на 312 мрлд долларов (плюс 22%) за прошлый год. Такие данные следуют из рейтинга, опубликованного агентством Bloomberg, передает УНН.
Детали
Первое место в списке удерживает с совокупным состоянием в 238,2 млрд долларов американская семья Уолтон, владельцы крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart. Уолтон стали за последний календарный год богаче на 23 млрд долларов. Вторую строчку с 141,9 млрд долларов занимают Марс, владельцы производителя шоколадных батончиков Mars, опередив братьев Дэвида и Чарльза Кохов, которые управляют компанией нефтехимической компанией Koch Industries и располагают 124,4 млрд долларов.
Четвертое место отдано французской семье Эрме, обладающий модным домом Hermes, с состоянием в 111,6 млрд долларов. Далее следует королевская семья Саудовской Аравии (100 млрд долларов).
Список самых богатых семей замыкают Джонсон. Их состояние оценивается в 33,8 млрд долларов.
Напомним
В июне количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 млн.