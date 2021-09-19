Bloomberg склав рейтинг найбагатших сімей світу

Деталі

Перше місце в списку утримує з сукупним станом в 238,2 млрд доларів американська сім’я Уолтон, власники найбільшої у світі мережі супермаркетів Walmart. Уолтон стали за останній календарний рік багатшими на 23 млрд доларів. Другий рядок з 141,9 млрд доларів займають Марс, власники виробника шоколадних батончиків Mars, випередивши братів Девіда і Чарльза Кохов, які керують компанією нафтохімічною компанією Koch Industries і мають у своєму розпорядженні 124,4 млрд доларів.

Четверте місце віддане французькій родині Ерме, що володіє модним будинком Hermes, зі статком у 111,6 млрд доларів. Далі слід королівська сім’я Саудівської Аравії (100 млрд доларів).

Список найбагатших сімей замикають Джонсони. Їх стан оцінюється в 33,8 млрд доларів.

Нагадаємо

У червні кількість доларових мільйонерів у світі вперше перевищила 20 мільйонів.