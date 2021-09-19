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17 березня, 19:38 • 82829 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 107048 перегляди

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Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147522 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 148640 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159662 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177167 перегляди

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Bloomberg склав рейтинг найбагатших сімей світу

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Стан 25 найбагатших сімей світу зріс на 312 мрлд доларів (плюс 22%) за минулий рік. Такі дані випливають з рейтингу, опублікованого агентством Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Перше місце в списку утримує з сукупним станом в 238,2 млрд доларів американська сім’я Уолтон, власники найбільшої у світі мережі супермаркетів Walmart. Уолтон стали за останній календарний рік багатшими на 23 млрд доларів. Другий рядок з 141,9 млрд доларів займають Марс, власники виробника шоколадних батончиків Mars, випередивши братів Девіда і Чарльза Кохов, які керують компанією нафтохімічною компанією Koch Industries і мають у своєму розпорядженні 124,4 млрд доларів.

Четверте місце віддане французькій родині Ерме, що володіє модним будинком Hermes, зі статком у 111,6 млрд доларів. Далі слід королівська сім’я Саудівської Аравії (100 млрд доларів).

Список найбагатших сімей замикають Джонсони. Їх стан оцінюється в 33,8 млрд доларів.

Нагадаємо

У червні кількість доларових мільйонерів у світі вперше перевищила 20 мільйонів.

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