Bloomberg сообщил о первом дефолте среди российских компаний

Детали

По данным Комитета, неуплата кредита произошла после того, как купон, который компания должна была выплатить 14 марта, не дошел до инвесторов в указанные 10-дневные сроки.

Отмечается, что решение может стать прецедентом для российского правительства и местных компаний, оказавшихся в аналогичном положении.

По данным Bloomberg, государственная РЖД пыталась выплатить купон по облигациям в прошлом месяце, но не смогла дойти до держателей из-за "обязательств по соблюдению правовых и нормативных требований в корреспондентской банковской сети".

Ранее

Как писал УНН, по данным Bloomberg, первый за столетие внешний дефолт россии выглядит практически неизбежным после очередной тяжелой недели для финансового сектора страны.