Bloomberg сообщил о первом дефолте среди российских компаний
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Комитет по кредитным деривативам (CDDC) признал ОАО "Российские железные дороги" дефолтным после просрочки выплаты обязательств по облигациям, что стало первым подобным решением после введения против России санкций за войну против Украины. Об этом сообщил в понедельник Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным Комитета, неуплата кредита произошла после того, как купон, который компания должна была выплатить 14 марта, не дошел до инвесторов в указанные 10-дневные сроки.
Отмечается, что решение может стать прецедентом для российского правительства и местных компаний, оказавшихся в аналогичном положении.
По данным Bloomberg, государственная РЖД пыталась выплатить купон по облигациям в прошлом месяце, но не смогла дойти до держателей из-за "обязательств по соблюдению правовых и нормативных требований в корреспондентской банковской сети".
Ранее
Как писал УНН, по данным Bloomberg, первый за столетие внешний дефолт россии выглядит практически неизбежным после очередной тяжелой недели для финансового сектора страны.