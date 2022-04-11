Bloomberg повідомив про перший дефолт серед російських компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Комітет з кредитних деривативів (CDDC) визнав ВАТ "Російські залізниці" дефолтним після прострочення виплати зобов'язань за облігаціями, що стало першим подібним рішенням після введення проти росії санкцій за війну проти України. Про це повідомив у понеділок Bloomberg, пише УНН.
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За даними Комітету, несплата кредиту сталася після того, як купон, який компанія повинна була виплатити 14 березня, не дійшов до інвесторів у зазначені 10-денні терміни.
Зазначається, що рішення може стати прецедентом для російського уряду і місцевих компаній, які опинилися в аналогічному становищі.
За даними Bloomberg, державна РЖД намагалася виплатити купон за облігаціями минулого місяця, але не змогла дійти до власників через "зобов'язання щодо дотримання правових і нормативних вимог в кореспондентській банківській мережі".
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Як писав УНН, за даними Bloomberg, перший за століття зовнішній дефолт Росії виглядає практично неминучим після чергового важкого тижня для фінансового сектора країни.