Блокировка Telegram ограничит свободу выражения мнений в России - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Блокировка Telegram ограничит свободу выражения мнений в России. Об этом говорится в обнародованном заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, передает УНН.
"Решение блокировать Telegram вызывает глубокое беспокойство, поскольку оно мешает важной роли интернет-посредников в содействии осуществлению права на свободу выражения. В последние годы Telegram также стал важным каналом для распространения информации различными средствами массовой информации", - сказал Дезир.
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"Я призываю российские власти пересмотреть эту ограничительную меру и способствовать созданию свободной, независимой и разнообразной коммуникационной среды", - добавил он.
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Напомним, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.