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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 107353 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 115219 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 128625 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144687 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147810 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Блокировка Telegram ограничит свободу выражения мнений в России - ОБСЕ

Блокировка Telegram ограничит свободу выражения мнений в России - ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 12876 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Блокировка Telegram ограничит свободу выражения мнений в России. Об этом говорится в обнародованном заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, передает УНН.

"Решение блокировать Telegram вызывает глубокое беспокойство, поскольку оно мешает важной роли интернет-посредников в содействии осуществлению права на свободу выражения. В последние годы Telegram также стал важным каналом для распространения информации различными средствами массовой информации", - сказал Дезир.

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"Я призываю российские власти пересмотреть эту ограничительную меру и способствовать созданию свободной, независимой и разнообразной коммуникационной среды", - добавил он.

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Напомним, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

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