Блокування Telegram обмежить свободу вираження думок в Росії - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Блокування Telegram обмежить свободу вираження думок в Росії. Про це йдеться в оприлюдненій заяві представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра, передає УНН.
“Рішення блокувати Telegram викликає глибоке занепокоєння, оскільки воно заважає важливій ролі інтернет-посередників у сприянні здійсненню права на свободу вираження. В останні роки Telegram також став важливим каналом для поширення інформації різними засобами масової інформації”, — сказав Дезір.
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“Я закликаю російську владу переглянути цю обмежувальну міру і сприяти створенню вільного, незалежного і різноманітного комунікаційного середовища”, — додав він.
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Нагадаємо, Таганський районний суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду про блокування месенджера Telegram.