Блокировку регистрации налоговых накладных отложили
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. С 1 марта 2018 года должен был заработать новый порядок регистрации налоговых накладных, однако его отложили, передает УНН со ссылкой на официальный вестник Государственной фискальной службы.
“С 1 марта текущего года должен заработать новый порядок регистрации налоговых накладных. 28 февраля, состоялось заседание профильного Комитета Верховной Рады, на котором Минфин представил информацию о состоянии готовности внедрения с 1 марта механизма остановки регистрации НН/РК в ЕРНН. Госсекретарь Минфина сообщил об обнародовании постановления „Об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных“ на сайте Кабмина. Пока указанный порядок отсутствует на правительственном портале”, - говорится в сообщении.
При этом, согласно процедуре обнародования, это постановление вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования.
Напомним, Министерство финансов и Государственная фискальная служба согласовали изменения системы рисков с НДС.