Блокування реєстрації податкових накладних відтермінували
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. З 1 березня 2018 року мав запрацювати новий порядок реєстрації податкових накладних, проте його відтермінували, передає УНН з посиланням на офіційний вісник Державної фіскальної служби.
“З 1 березня поточного року мав запрацювати новий порядок реєстрації податкових накладних. 28 лютого, відбулося засідання профільного Комітету Верховної Ради, на якому Мінфін представив інформацію про стан готовності впровадження з 1 березня механізму зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН. Держсекретар Мінфіну повідомив про оприлюднення постанови „Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних“ на сайті Кабміну. Поки що зазначений порядок відсутній на урядовому порталі”, — сказано у повідомленні.
При цьому, згідно з процедурою оприлюднення, ця постанова набирає чинності через 15 днів з дня її офіційного опублікування.
Нагадаємо, Міністерство фінансів та Державна фіскальна служба узгодили зміни системи ризиків з ПДВ.