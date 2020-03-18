Блохин рассказал, что думает о футбольном карантине и дал советы по защите от коронавируса

КИЕВ. 18 марта. УНН. Вчера УЕФА принял решение перенести ЕВРО-2020 на год. А Украинская ассоциация футбола, следуя рекомендациям УЕФА, постановила прервать все национальные первенства и отказалась от проведения любых футбольных событий в стране на время карантина. Бывший тренер “Динамо”, функционер Олег Блохин считает такое решение УАФ правильным, передает УНН.