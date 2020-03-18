Блохин рассказал, что думает о футбольном карантине и дал советы по защите от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Вчера УЕФА принял решение перенести ЕВРО-2020 на год. А Украинская ассоциация футбола, следуя рекомендациям УЕФА, постановила прервать все национальные первенства и отказалась от проведения любых футбольных событий в стране на время карантина. Бывший тренер “Динамо”, функционер Олег Блохин считает такое решение УАФ правильным, передает УНН.
“Решение о пристановке — правильное, потому что здоровье людей — превыше всего”, — говорит он и добавляет, что УАФ в консультациях с УЕФА обязательно будет решать вопрос о том, как доигрывать чемпионат Украины.
“Будет советоваться с УЕФА, и будет принимать какое-то решение”, — уточнил он.
Блохин отметил, что за всю свою профессилнальную карьеру не помнит, чтобы было нечто похожее на то, что происходит сегодня: когда весь мир и футбол вынуждены уходить на карантин.
Он также добавил, что в этот период самое главное — не паниковать.
“Вот я мою руки, конечно же. Я это, собственно, и до коронавируса делал. Дезинфектор приобрел. Меньше контактировать пытаюсь. Самое главное — не паниковать. У нас люди любят сеять панику. Нужно беречь свое здоровье, соблюдать гигиену, и не паниковать”, — резюмировал он.
Как сообщал УНН, главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко поддержал решения УЕФА и УАФ о приостановке футбольных соревнований.
При этом, Президент УАФ Андрей Павелко отметил, что чемпионат Украины по футболу должен быть доигран. Он также выразил надежду на то, что возможность возобновить первенство появится в ближайшем будущем.