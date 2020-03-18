Блохін розповів, що думає про футбольний карантин і дав поради щодо захисту від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Вчора УЄФА прийняв рішення перенести Євро-2020 на рік. А Українська асоціація футболу, дотримуючись рекомендацій УЄФА, постановила перервати всі національні першості і відмовилася від проведення будь-яких футбольних подій в країні на час карантину. Колишній тренер "Динамо", функціонер Олег Блохін вважає таке рішення УАФ правильним, передає УНН.
"Рішення щодо призупинення - правильне, тому що здоров'я людей - понад усе", - говорить він і додає, що УАФ в консультаціях з УЄФА обов'язково буде вирішувати питання про те, як догравати чемпіонат України.
"Буде радитися з УЄФА, і буде приймати якесь рішення", - уточнив він.
Блохін зазначив, що за всю свою профессілнальную кар'єру не пам'ятає, щоб було щось схоже на те, що відбувається сьогодні: коли весь світ і футбол змушені йти на карантин.
Він також додав, що в цей період найголовніше - не панікувати.
"Ось я мию руки, звичайно ж. Я це, власне, і до коронавірусу робив. Дезінфектор придбав. Менше контактувати намагаюся. Найголовніше - не панікувати. У нас люди люблять сіяти паніку. Потрібно берегти своє здоров'я, дотримуватися гігієни, і не панікувати", - резюмував він.
Як повідомляв УНН, головний тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко підтримав рішення УЄФА і УАФ про припинення футбольних змагань.
При цьому, Президент УАФ Андрій Павелко наголосив, що чемпіонат України з футболу має бути дограний. Він також висловив надію на те, що можливість відновити першість з'явиться в найближчому майбутньому.