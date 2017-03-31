Блокадники Донбасса помогли России украсть украинские предприятия - В.Гройсман

"Те, кто организовал [блокаду], они полностью подыграли Российской Федерации. Они сделали так, что Россия, обвинив Украину, украла украинские предприятия - мне все равно, кому они принадлежат, так как эти предприятия зарегистрированы в Украине, платят налоги в Украине, имеют счета в украинских банках, валюта за продукцию, которую они экспортируют, заходит в Украину. Они дали повод россиянам украсть эти предприятия и забрать 100% продукции этих предприятий", - подчеркнул глава правительства.

Одним из обвинений инициаторов энергетической блокады было то, что средства от реализации угля с временно неподконтрольной территории шли на поддержку боевиков и российской армии. Зато, как отметил Премьер, действия организаторов блокады сами создали источники для финансирования подконтрольных Российской Федерации боевиков, поскольку утраченную Украиной продукцию и недра Россия сейчас продает на рынках третьих стран, и вырученные средства идут в российский бюджет.

"Это десятки миллиардов. Куда Россия их направляет? Не в поддержку своего войска? Не в поддержку тех боевиков, их вооружение? На поддержку! Вот вам вся формула", - подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что одной из целей инициаторов блокады было противодействие так называемой торговли в крови. Впрочем такой торговли, как подчеркнул В.Гройсман, не было, ведь недра, в частности угля, принадлежали Украине.

"Торговли не было. Украинские предприятия приезжали на временно неподконтрольную территорию, забирали свой уголь и вывозили его на контролируемую территорию для металла, обеспечения теплом и электроэнергией Украине", - отметил В.Гройсман.

Вследствие энергетической и экономической блокады Украина потеряла 1% роста ВВП, подчеркнул Премьер-министр.

Как сообщал УНН, Кабмин с 1 апреля планирует разграничить цену газа и стоимость его транспортировки.