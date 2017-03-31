Блокадники Донбасу допомогли Росії вкрасти українські підприємства - В.Гройсман

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Енергетична та економічна блокада стала ширмою для крадіжки українських підприємств Російською Федерацією, що отримала ще один ресурс фінансування своїх бойовиків на тимчасово окупованій території, та призвела до втрати 1% зростання ВВП України. На цьому Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ на тему "Децентралізація. Історії успіху. Нові завдання", передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

"Ті, хто організував [блокаду], вони повністю підіграли Російській Федерації. Вони зробили так, що Росія, звинувативши Україну, вкрала українські підприємства - мені байдуже, кому вони належать, тому що ці підприємства зареєстровані в Україні, платять податки в Україну, мають рахунки в українських банках, валюта за продукцію, яку вони експортують, заходить в Україну. Вони дали привід росіянам вкрасти ці підприємства і забрати 100% продукції цих підприємств", - підкреслив Глава Уряду.

Одним зі звинувачень ініціаторів енергетичної блокади було те, що кошти від реалізації вугілля з тимчасово непідконтрольної території йшли на підтримку бойовиків і російської армії. Натомість, як зазначив Прем’єр, дії організаторів блокади самі створили джерела для фінансування підконтрольних Російській Федерації бойовиків, оскільки втрачену Україною продукцію та надра Росія зараз продає на ринках третіх країн, і виручені кошти йдуть до російського бюджету.

"Це десятки мільярдів. Куди Росія їх направляє? Не на підтримку свого війська? Не на підтримку тих бойовиків, їхнє озброєння? На підтримку! От вам уся формула", - підкреслив він.

Прем’єр-міністр зауважив, що однією з цілей ініціаторів блокади була протидія так званій торгівлі на крові. Втім такої торгівлі, як підкреслив В.Гройсман, не було, адже надра, зокрема вугілля, належали Україні.

"Торгівлі не було. Українські підприємства приїжджали на тимчасово непідконтрольну територію, забирали своє вугілля і вивозили його на контрольовану територію для металу, забезпечення теплом і електроенергією України", - зазначив В.Гройсман.

Унаслідок енергетичної та економічної блокади Україна втратила 1% зростання ВВП, підкреслив Прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНН, Кабмін з 1 квітня планує розмежувати ціну газу і вартість його транспортування.

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