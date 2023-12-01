Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,1 тыс. грузовиков
Более 2100 грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе из-за блокады польских перевозчиков, больше всего пробок на пунктах пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".
Зеленский говорит, что война находится в новой фазе на фоне приближения зимы - AP
Президент Украины Зеленский заявляет, что война с россией вступает в новую фазу.
От помощи тяжелобольным детям до приобретения штурмовых лодок: Биржа Благотворительности "ДоброДій" сообщила, куда направляют поддержку
С начала полномасштабного вторжения рф Биржа Благотворительности "ДоброДій" направила 120,43 миллиона гривен помощи прежде всего на нужды украинских военных, а также на медицинские учреждения, тяжелобольных детей, гуманитарные и образовательные проекты. Они также передали грузовики и штурмовые катера для подразделений Вооруженных Сил Украины.
За час снайперы ликвидировали 12 оккупантов: ССО показали работу на Авдеевском направлении
Снайперы ССО Вооруженных сил Украины ликвидировали 12 и ранили трех российских военных за час на Авдеевском направлении, работая на расстоянии до 1170 метров.
Ким уточнил количество сбитых "шахедов" рф ночью на Николаевщине
Восемь ударных беспилотников рф были сбиты противовоздушной обороной в Николаевской области за минувшую ночь, о чем сообщил глава областной военной администрации. О пострадавших в результате атак не сообщается.
рф уменьшила количество ракетоносителей "калибров" в Черном море до двух - ВМС ВСУ
рф уменьшила количество ракетоносителей "калибров" в Черном море до двух, способных запускать до 8 ракет, как сообщили ВМС Украины.
В Киеве дорогу от снега расчищают более 300 единиц техники, водителей призывают быть внимательными за рулем (видео)
В Киеве более 300 единиц снегоуборочной техники и 500 рабочих убирают снег и посыпают дороги противогололедными материалами после непогоды, а водителям рекомендуют быть осторожными.
"Время действовать, Украина!": в Черкасской области заработал хаб для реабилитации детей с особыми образовательными потребностями
В Черкасской области заработал хаб для реабилитации детей с особыми образовательными потребностями.
Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: били дронами, из артиллерии, РСЗО и авиации
Российские войска совершили 159 обстрелов Запорожской области из беспилотников, артиллерии, РСЗО и авиации; никто не пострадал, несмотря на повреждения зданий и инфраструктуры.
В Украине на утро небольшие осадки, проезд по основным дорогам есть, 66 населенных пунктов без света
В Украине идет небольшой дождь и мокрый снег, без серьезных погодных проблем, дороги проездные, но 66 населенных пунктов в 4 областях остаются обесточенными.