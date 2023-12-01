Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,1 тыс. грузовиков

В очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной по состоянию на утро на фоне блокады польских перевозчиков сегодня находилось около 2,1 тыс. грузовиков. Об этом сообщил в пятницу спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Блокирование четырех направлений продолжается. Это пункты пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенне" и "Медика-Шегини". По состоянию на утро, по информации от польских коллег, на всех этих четырех направлениях в сторону Украины в очередях находится около 2 100 грузовых транспортных средств. Больше всего - напротив пукну пропуска "Шегини" и "Рава-Русская"

- рассказал Демченко.

Контекст

6 ноября польские перевозчики начали блокирование трех пунктов пропуска на польско-украинской границе. Впоследствии расширили блокаду на еще один.

Совет ЕС рассмотрит блокирование пунктов пропуска на польско-украинской границе.