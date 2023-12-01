Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,1 тыс. грузовиков

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

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Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
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Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  153383 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

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Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  219048 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  195444 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  209267 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  160249 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200134 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178565 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  165274 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  164557 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  39762 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,1 тыс. грузовиков

Более 2100 грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе из-за блокады польских перевозчиков, больше всего пробок на пунктах пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".

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Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,1 тыс. грузовиков

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Президент Украины Зеленский заявляет, что война с россией вступает в новую фазу.

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Зеленский говорит, что война находится в новой фазе на фоне приближения зимы - AP

От помощи тяжелобольным детям до приобретения штурмовых лодок: Биржа Благотворительности "ДоброДій" сообщила, куда направляют поддержку

С начала полномасштабного вторжения рф Биржа Благотворительности "ДоброДій" направила 120,43 миллиона гривен помощи прежде всего на нужды украинских военных, а также на медицинские учреждения, тяжелобольных детей, гуманитарные и образовательные проекты. Они также передали грузовики и штурмовые катера для подразделений Вооруженных Сил Украины.

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Снайперы ССО Вооруженных сил Украины ликвидировали 12 и ранили трех российских военных за час на Авдеевском направлении, работая на расстоянии до 1170 метров.

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За час снайперы ликвидировали 12 оккупантов: ССО показали работу на Авдеевском направлении

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Восемь ударных беспилотников рф были сбиты противовоздушной обороной в Николаевской области за минувшую ночь, о чем сообщил глава областной военной администрации. О пострадавших в результате атак не сообщается.

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Ким уточнил количество сбитых "шахедов" рф ночью на Николаевщине

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рф уменьшила количество ракетоносителей "калибров" в Черном море до двух, способных запускать до 8 ракет, как сообщили ВМС Украины.

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В Киеве дорогу от снега расчищают более 300 единиц техники, водителей призывают быть внимательными за рулем (видео)

В Киеве более 300 единиц снегоуборочной техники и 500 рабочих убирают снег и посыпают дороги противогололедными материалами после непогоды, а водителям рекомендуют быть осторожными.

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В Киеве дорогу от снега расчищают более 300 единиц техники, водителей призывают быть внимательными за рулем (видео)

"Время действовать, Украина!": в Черкасской области заработал хаб для реабилитации детей с особыми образовательными потребностями

В Черкасской области заработал хаб для реабилитации детей с особыми образовательными потребностями.

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"Время действовать, Украина!": в Черкасской области заработал хаб для реабилитации детей с особыми образовательными потребностями

Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: били дронами, из артиллерии, РСЗО и авиации

Российские войска совершили 159 обстрелов Запорожской области из беспилотников, артиллерии, РСЗО и авиации; никто не пострадал, несмотря на повреждения зданий и инфраструктуры.

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Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: били дронами, из артиллерии, РСЗО и авиации

В Украине на утро небольшие осадки, проезд по основным дорогам есть, 66 населенных пунктов без света

В Украине идет небольшой дождь и мокрый снег, без серьезных погодных проблем, дороги проездные, но 66 населенных пунктов в 4 областях остаются обесточенными.

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В Украине на утро небольшие осадки, проезд по основным дорогам есть, 66 населенных пунктов без света