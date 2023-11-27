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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 11:42  •  27893 просмотра

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Из-за блокирования четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе в очереди стоят 3 500 грузовиков, из них 1 400 - в "Шегинях".

В очередях на территории Польши в сторону Украины по состоянию на утро сегодня находилось 3,5 тыс. грузовиков. Больше всего напротив пункта пропуска "Шегини" - это 1400. Об этом журналисту УНН рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Блокировка происходит на четырех направлениях, это пункты пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенне" и "Медика-Шегини". По состоянию на утро сегодня в очередях на территории Польши в сторону Украины, по информации польских коллег, находилось 3,5 тыс. грузовиков. Больше всего напротив пункта пропуска Шегини - это 1400

- рассказал Демченко. 

Дополнение 

27 ноября польские протестующие начинают круглосуточное блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе Польши и Украины, ранее блокирование было частичным.

Президент Украины Зеленский сообщал, что на границе с Польшей есть сложности, прежде всего, из-за некоторых политических шагов соседей. Однако, по его мнению, нужно немного времени, и ситуация уладится. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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