Блокада на границе с Польшей: протестующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска "Краковец" - Демченко
Киев • УНН
Около 2300 грузовиков ожидают въезда в Украину, поскольку польские фермеры продолжают блокировать движение на шести пунктах пропуска на границе, самая сложная ситуация на пунктах пропуска Ягодин и Шегини, но протестующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска Краковец примерно до 13 февраля.
Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2300 грузовиков, но митингующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска "Краковец", сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона в субботу, пишет УНН.
Детали
По состоянию на утро в очередях находится около 2300 грузовиков совокупно на всех направлениях, где польские фермеры затрудняют или делают невозможным проезд грузовых транспортных средств. Больше всего это напротив пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин". Наиболее сложная ситуация напротив пункта "Ягодин" и "Шегини". Польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые следуют в сторону Польши. Нулевые показатели. За минувшие сутки в сторону Украины по направлению пункта пропуска "Ягодин" пересекло около 70 грузовиков, а по направлению ПП "Шегини" - около 20
Он добавил, что от польской стороны поступила информация, что протестующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска "Краковец".
По информации, которую нам сообщили, это может продолжаться где-то до 13 числа
Напомним,
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