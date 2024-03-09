Блокада на границе с Польшей: протестующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска "Краковец" - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2300 грузовиков, но митингующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска "Краковец", сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона в субботу, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро в очередях находится около 2300 грузовиков совокупно на всех направлениях, где польские фермеры затрудняют или делают невозможным проезд грузовых транспортных средств. Больше всего это напротив пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин". Наиболее сложная ситуация напротив пункта "Ягодин" и "Шегини". Польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые следуют в сторону Польши. Нулевые показатели. За минувшие сутки в сторону Украины по направлению пункта пропуска "Ягодин" пересекло около 70 грузовиков, а по направлению ПП "Шегини" - около 20 - сказал Демченко.

Он добавил, что от польской стороны поступила информация, что протестующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска "Краковец".

По информации, которую нам сообщили, это может продолжаться где-то до 13 числа - добавил Демченко.

Напомним,

Недавно в Украине заработал электронный реестр военнообязанных "Оберіг", который помогает пограничникам предупредить незаконный выезд людей за границу. Пограничники выявляют около 10 поддельных документов ежедневно, в том числе документы, которые якобы выдаются ТЦК